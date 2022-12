Due ragazzini sono stati feriti dai botti nel Lodigiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) AGI - Due minorennifiniti in ospedale nel giro di meno di un'ora neldopo essersialle mani per lo scoppio di petardi. Il primo espisodio è avvenuto in una strada di Cavenago d'Adda con 15enne che si è ferito gravemente a una mano ed è stato portato al San Gerardo di Monza. Meno di un'ora dopo in un parco di Sant'Angeloè stato soccorso un undicenne con una profonda ferita che gli è stata medicata al policlinico San Matteo di Pavia. Sul posto, sia a Cavenago che Sant'Angelo,intervenuti i carabinieri.

