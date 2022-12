Droni ucraini contro i bombardieri nucleari Tu-160 nelle basi russe | il cambio di strategia Usa che permette i successi di Kiev Video Foto

ilmessaggero.it

All'inizio del mese idanneggiarono due Tu - 95 parcheggiati nelle piazzole della base: un risultato politico enorme, ben superiore ai danni effettivamente causati ai bombardieri nemici.Un attacco cona elica spingente che volano a bassissima quota per sfuggire ai radar e che ... Il valore di questi attacchi così lontani dai confiniè così assai superiore a quello degli ... Russia teme l'attacco ucraino con i droni a Natale, disturbati i segnali Gps intorno a Mosca Il ministero della Difesa russo in un comunicato ha annunciato che la difesa aerea russa ha abbattuto un drone ucraino mentre si avvicinava alla base aerea Engels nella città di Saratoy. “Il veicolo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...