Dopo il terremoto giudiziario | la Juventus prova a ripartire Ecco i cinque nomi per il nuovo consiglio di amministrazione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 26 dicembre 2022)ilche ha causato le dimissioni di tutti i vertici, la. Proprio ieri l’azionista Exor, titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale del club, ha depositato una lista di candidati per lana deldi. Si tratta deitecnici Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone e Laura Cappiello. I profili per ilcda dellaCommercialista, revisore e iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici d’ufficio del tribunale di Milano, Fioranna Negri ha maturato un’esperienza di 35 anni in società di vari settori, quotate e non. E’ l’esperta di revisione ...