Donna sbranata dai suoi due cani il giorno di Natale | “I miei leoni”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Tragedia a Concordia, in provincia di Modena: unadi 68 anni è morta dopo essere statadai. La vittima si chiamava Iolanda Besutti e aveva 68 anni. A trovarla in gravissime condizioni in giardino è stata la figlia dopo aver sentito le grida. Non è chiara la dinamica per cui hanno aggredito la. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale e dei carabinieri. A raccontare qualche terribile dettaglio in più è la figlia Alessandra che si è confidata con il Resto del Carlino. “Credo che mamma andasse a portare il fieno ai cavalli – racconta –. Deve essere successo tutto nel giro di dieci minuti. È uno strazio, stavamo preparando il pranzo di. Quando sono uscita mi sono accorta dopo un po’ che era a terra, ivicino ...