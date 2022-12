Donna muore di parto gemellare | il marito scrive ai medici | il Papa gli telefona

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Giacomo, l’uomo che ha perso la moglie Viviana, morta tragicamente al Perrino (Brindisi) nei giorni scorsi per complicazioni avute al settimo mese di gravidanza durante un, ha ricevuto una chiamata inaspettata delnel giorno di Natale. A raccontarlo, in un post su Fb, don Donato Liuzzi: “Ho sentito nel cuore l’ardire di bussare al cuore diFrancesco per raccontare di Viviana e dei gesti di vicinanza del nostro popolo. Questa mattina ilcon umiltà disarmante mi ha indirizzato una lettera di vicinanza e nel tardo pomeriggio hato a Giacomo“. “Abbiamo sentito il cuore del Pastore attento e sensibilissimo – ha scritto ieri in un post – Ringraziamo il Signore per questa carezza sulla carne umana ferita che Egli viene a salvare. Ringraziamo la ...