Don Rigoldi sugli evasi dal Beccaria | «Mi telefoneranno | li riporterò indietro» E uno si costituisce su consiglio dei genitori

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 dicembre 2022) «Mi, li». Questo dice Don Gino, ex cappellano storico dell’Istituto Minorile Cesare, a proposito dei cinquedal carcere ieri. Donsi augura che questa vicenda «dia uno scossone al ministero: al carcere manca un direttore da 20 anni e ci sono lavori da sedici». Dal, approfittando dei lavori in corso, sono scappati in sette: uno è stato catturato dalla polizia penitenziaria, un altro è stato riportato in carcere dalla suocera. Dondice all’Agi che «con il primo direttore Salvatore abbiamo fatto il carcere modello a Milano e in Europa del minorile. Via lui è stato un rotolare continuo di facenti funzioni che ha smontato un po’ il lavoro fatto. Serve che ci ...