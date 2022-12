“Domenica In” | mistero sulla puntata di Natale | le parole di Mara Venier

Leggi su dilei

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Non sfugge mai nulla agli spettatori, soprattutto quando si parla di determinati programmi. C’è stata una grande incognita per ladidiIn, lo show condotto da: dal momento in cui la conduttrice è stata male nell’ultima settimana, la sua presenza era in forse, in particolare in studio. Alla fine, dopo aver annunciato di avere il Covid e di essersi in seguito negativizzata, laè andata in onda conIn il 25 dicembre. Ma non in diretta, o almeno così sembrerebbebase di alcuni dettagli.In, perché ladiha fatto discutere LadiIn dedicata alha ...