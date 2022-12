“Domenica In” | De Sica | “Io figlio dell’amante | mio padre a Natale faceva tutto il doppio”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) News Tv. Una puntata decisamente ricca di sorprese quella diIn in onda il 25 dicembre 2022. Mara Venier ha ospitato il grande Christian De. L’attore, in diretta su Rai 1, ha raccontato ilparticolare che trascorreva da bambino. “Io erodi mio, lui era sposato con un’altra attrice che si chiamava Giuditta Rissone e aveva una figlia, mia sorella. Non aveva il coraggio di dircelo ma lui”, ha svelato Deparlando del papà Vittorio. Leggi anche l’articolo —> Christian De, confessione a sorpresa: “Oggi andrei in carcere” “In”, Christian De: “Io...

