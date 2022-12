Domande disoccupazione Naspi e Alas sbagliate | l’Inps fornisce indicazioni per la correzione

Informazione Fiscale

... però, è che le nuovedovranno essere acquisite con la stessa data di presentazione di ...modo non si incorrerà nella prescrizione del periodo durante il quale la domanda dipuò ......sportelli hanno accolto circa 4.400 lavoratori che hanno presentato domanda di(400 ... aperto a gennaio per la campagna Assegno Unico e poi implementato con tutte ledi ... Indennità di disoccupazione: è possibile trasformare la domanda di NASpI in ALAS e viceversa Il patronato Enapa di Confagricoltura Piacenza ricorda che dal primo gennaio sarà possibile presentare domanda per la disoccupazione agricola. “La domanda ...Nel mese di ottobre sono state presentate all'Inps 304.552 domande di disoccupazione con un aumento del 14,1% rispetto allo stesso mese del 2021. (ANSA) ...