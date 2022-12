Corriere dello Sport

BUENOS AIRES (Argentina) - La finale del Mondiale non finisce più. Le polemiche tra Francia e Argentina continuano a imperversare sui social, e i protagonisti della finale non fanno nulla per porre ...... il colombiano, invece, rientrerà in gruppo il 27 dicembre proprio come i brasiliani, mentre il 29 toccherà ai tre giocatori reduci della finale mondiali Di, ... Di Maria e Paredes, attacco social a Rami dopo le accuse per la finale: "Smettila di piangere” I giocatori argentini puntano il dito contro il difensore francese: la finale dei Mondiali continua a far discutere ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...