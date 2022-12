De Vrij | il rinnovo non si sblocca ma all'Inter gioca più di Bastoni E spuntano nuove pretendenti

Calciomercato.com

I giocatori in scadenza sono tanti: Skriniar su tutti, ma anche Darmian, D'Ambrosio, Dzeko (per loro si stanno intavolando trattative per il), oltre a De, Handanovic, Dalbert e Cordaz, ......di Milan Skriniar con il club nerazzurro che spera nel. Con l'eventuale conferma del centrale slovacco, l'Inter potrebbe ritornare sul mercato per trovare il sostituto di Stefan Deche ... De Vrij, il rinnovo non si sblocca ma all'Inter gioca più di Bastoni. E ... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...