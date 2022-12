Il Sole 24 ORE

...un po' più contenuto in questa brusca esplosione si dovrà al fatto che molti di quei... E l'unico modo per difendersifastidi dello Stato rimane sempre in questo paese quello che ......dal Coffee Quality Institute, un'organizzazione internazionale che pone l'obbiettivo ... essendo la terza generazione della torrefazione Coffee Import, rappresentata nel mondomarchi "... Dai certificati anagrafici senza bollo alle ricette elettroniche: le novità del Milleproroghe Il provvedimento è atteso in Gazzetta il 31 dicembre. Tra le misure anche Transizione 4.0 che però è contenuta in manovra e potrebbe essere stralciata ...Hanno toccato i livelli di fine luglio scorso i ricoverati Covid in Umbria. In base ai dati della Regione aggiornati al 26 dicembre sono infatti 266, con un aumento del 3,7 per cento su base settimana ...