(Di lunedì 26 dicembre 2022) L'estate scorsa, mentre stava operando per la stagione estiva aldi Lignano Sabbiadoro, un paziente si era rifiutato di farsida lui per il colore della pelle. Oggi ildi ...

ilgazzettino.it

Andi Nganso aveva presentato querela'per desiderio di una giustizia unicamente personale', ma per 'l'esigenza di manifestare un atto di resistenza a un odio e a un razzismo chesolo esistono ...Cannavò, perché vuole fare il sindaco "Ho scelto di scendere in campo perchéce lapiù a vedere la città nello stato di degrado in cui si trova. È una decadenza continua.lo posso più ... «Da te non mi faccio curare», il medico africano insultato al Pronto soccorso diventa cittadino italiano Sarà perché l’abbondanza - non di rado, di fatto, l’eccesso - è la prima “regola” della tavola delle feste: sono stati 2,7 i miliardi spesi dagli ...Gennaro Gattuso ha concesso una lunga intervista ad AS, dove ha parlato dei motivi che lo hanno spinto ad accettare l'offerta del Valencia: "Avevo firmato con la Fiorentina ma dopo ...