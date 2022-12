Cultura | Sangiuliano turista a Roma | s' improvvisa fotografo al Colosseo

Leggi su agi

(Di lunedì 26 dicembre 2022) AGI - Il ministro dellaGennaro, visitando ilnell'ambito delle aperture straordinarie festive dei siti archeologici e museali italiani, si è calato per qualche minuto nei panni di un semplice, accompagnato nel suo giro dalla direttrice del Parco archeologico del, Alfonsina Russo, ha preso in prestito una macchina fotografica da uno dei reporter presenti e ha scattato alcune foto, dichiarando la sua passione per la fotografia. Prima di congedarsi, il ministro ha ringraziato i giornalisti presenti per il lavoro svolto in una giornata festiva. "Dovremo lavorare sul personale, chi lavora va rispettato e retribuito adeguatamente. Il nostro patrimonio archeologico va certamente tutelato, preservato e conservato ma può diventare un ...