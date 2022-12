Cristiano Ronaldo resta a bocca aperta | il regalo pazzesco di Georgina | ecco quanto vale

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L' amore è cieco e non ci vede nemmeno quando si tratta di fare regali... di un certo calibro. Lo sa beneRodriguez che per Natale ha pensato bene di dare una rinfrescata al già ricco garage ...

Marius Niculae, ex compagno diai tempi dello Sporting Lisbona, ha svelato il carattere del portoghese Marius Niculae, ex compagno diai tempi dello Sporting Lisbona, ha parlato a Digi Sport ...Lo sa bene Georgina Rodriguez che per Natale ha pensato bene di dare una rinfrescata al già ricco garage di. Messi e Mbappé super, flope Mancini, la ...La compagna Georgina ha donato la lussuosa vettura al calciatore, e l'ha fatta trovare tutta impacchettata. Continua la trattativa con il club arabo dell'Al Nassr per un miliardo di euro in 8 anni ...Sotto l'albero non poteva metterla, così gliel'ha fatta trovare infiocchettata nel viale della loro villa a Madrid. Georgina Rodri´guez ha regalato al suo compagno Cristiano Ronaldo una Rolls-Royce de ...