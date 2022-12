Covid oggi Toscana | 181 contagi e 3 morti | bollettino 26 dicembre

(Di lunedì 26 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 181 i nuovi casi di-19 registrati, 262022, in: 79 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 102 con test rapido. Al momento inrisultano pertanto 73.274 positivi, +0,02% rispetto a ieri. Di questi 454 (20 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 14 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 3 nuovi decessi: un uomo e 2 donne con un’età media di 81,7 anni. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.562.948. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% (162 persone) e raggiungono quota 1.478.348 (94,6% dei casi totali). Dall’ultimo ...

Adnkronos

I dati della Regione: 454 (20 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 14 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva Sono 181 i nuovi casi di- 19 registrati, 26 dicembre 2022, in Toscana: 79 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 102 con test rapido. Al momento in Toscana risultano pertanto 73.274 positivi, +0,......nella procedura di ottenimento del lasciapassare verde legato alla vaccinazione contro il- ... che, nel corso di una puntata della trasmissioneè un altro giorno , aveva lasciato scivolare ... Covid oggi Sardegna, 220 contagi: bollettino 25 dicembre Pechino ha rinnovato la sua campagna vaccinale nel tentativo di gestire l'ondata di infezioni che sta riguardando tutta la Cina dopo l'allentamento della ...C'eravamo tanto ammalati (e ci ammaliamo ancora): tornano le lunghe code in farmacia. La combinazione di influenza australiana e paranoia da covid post cenoni della vigilia e pranzi natalizi, ...