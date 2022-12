Covid oggi Toscana | 181 contagi e 3 morti | bollettino 26 dicembre

(Di lunedì 26 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 181 i nuovi casi di-19 registrati, 262022, in: 79 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 102 con test rapido. Al momento inrisultano pertanto 73.274 positivi, +0,02% rispetto a ieri. Di questi 454 (20 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 14 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 3 nuovi decessi: un uomo e 2 donne con un’età media di 81,7 anni. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.562.948. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% (162 persone) e raggiungono quota 1.478.348 (94,6% dei casi totali). Dall’ultimo ...

Adnkronos

