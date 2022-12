(Di lunedì 26 dicembre 2022) In base ai dati della Regione aggiornati al 26 dicembre sono infatti 266 i pazienti positivi ricoverati, con un aumento del 3,7% su base settimanale. Numeri analoghi a quelli del 31scorso quando erano 267, dopo avere sfiorato i 300. Intanto il business di Apple in Cina è minacciato dal nuovo diffondersi del virus, con gli esperti delle catene di approvvigionamento che avvertono del rischio crescente di un'interruzione che potrebbe durare mesi della produzione di iPhone

Sky Tg24

In base ai dati della Regione aggiornati al 26 dicembre sono infatti 266 i pazienti positivi ricoverati, con un aumento del 3,7% su base settimanale. Numeri analoghi a quelli del 31 luglio scorso ......è affermato nel reportage in oggetto " che l'Italia ha registrato un numero abnorme di morti...un virus che oramai è sceso ad un tasso di letalità assai più basso di quello legato all'... Covid e influenza, le news di oggi. Umbria, ricoveri salgono a livelli fine luglio DIRETTA Farmaci e vaccini contro vecchi e nuovi virus, microbiota, xenotrapianti: le principali novità per scienza e medicina del 2022 ...I centri più colpiti sono quelli dell’entroterra con tantissime famiglie che, durante vigilia e giorno di Natale, sono state costrette ad annullare pranzi e cene con parenti e amici. Basta che si amma ...