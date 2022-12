Covid e influenza | le news di oggi Cina | Pechino smette pubblicare dati giornalieri

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La Commissione nazionale cinese per la salute ha smesso disul-19, a causa delle preoccupazioni sull'attendibilità delle cifre dopo che le infezioni sono esplose a seguito dell'allentamento delle restrizioni. L'Iss rileva in Italia la discesa dei nuovi casi di-19 in una settimana, ma i decessi fanno registrare un nuovo aumento. La sottovariante 'Cerberus' è in "significativo aumento"