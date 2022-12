Covid | Cina | dall' 8 gennaio niente più quarantena per chi arriva dall' estero

...restrizioni ai confini per via della pandemia di. I viaggiatori, aggiunge la National Health Commission, avranno bisogno solo di un test Pcr negativo per entrare nel Paese. In giugno la...Sulla base della nuova direttiva della commissione della Sanità, dal mese prossimo quindi sarà sufficiente un test negativo al, effettuato nelle ultime 48 ore, per entrare nel Paese. La...Nuovi passi verso l’abbandono della politica Zero Covid: dal mese prossimo le autorità locali non avranno più il potere di ordinare i lockdown Ci saranno anche centinaia di milioni di contagiati, ma ...Un alto funzionario della Sanità nella città di Qingdao ha rivelato che in quella singola metropoli cinese, ogni giorno, vengono registrati circa mezzo milione di contagi da Covid. I numeri erano stat ...