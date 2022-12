Costi “economicamente e umanamente” insostenibili. Dopo 25 anni la libreria Odradek di Roma alza bandiera bianca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La storicana. Tra crisi economica e lettori in calo i proprietari non ce la fanno più e25annunciano la chiusura su Facebook con un accorato post. Dal 6 gennaio, la saracinesca in via dei Banchi Vecchi, a due passi da piazza Navona e Campo de Fiori non si alzerà più, i”, non sono più sostenibili. “Quest’anno è stato il tracollo, con incassi giornalieri sotto i 300 euro” scrivono i titolari Katia e Davide elencando i numeri “implacabili” del 2022: “9mila euro di incassi mensili inequivalgono a 2.700 euro di guadagni (il 30% di media è il guadagno sui libri). Con 2mila euro di affitto non ...