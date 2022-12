Corriere dello Sport – è il mercato da 100 milioni

(Di lunedì 26 dicembre 2022) 2022-12-26 14:23:44 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Prezzi dei cartellini alle stelle grazie all’effetto del Mondiale, con le big impegnate a contendersi i migliori giovani del momento. Ci riferiamo a Gvardiol (Lipsia) e Bellingham (Borussia Dortmund), protagonisti della kermesse qatariota, e valutati sui 100dai rispettivi club. Il primo si è definitivamente consacrato con la maglia della Croazia, ma anche prima della manifestazioneiva aveva ricevuto offerte da Real, City, Tottenham, Chelsea e Bayern. In particolare, le merengues e i Blues si sono interessati alle sue prestazioni stabilendo un canale diretto con il suo procuratore. Come confermato da alcune fonti tedesche, dal 2024 l’ex Dinamo Zagabria avrà una clausola da 110e quindi non sarà facile abbassare già da adesso le ...

Exor , azionista di maggioranza della Juventus (63,8% del capitale), ha depositato una lista di candidati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione del club. La composizione del nuovo CdA ...Juan e Ignacio sono due fratelli, tifosi argentini, che da Buenos Aires hanno raggiunto il Qatar per tifare Messi e compagni nella finalissima dei Mondiali contro la Francia. Alla gioia per il ... L'apertura del Corriere dello Sport sul caso plusvalenze: "Bufera su A e B" Questa la lista depositata da Exor, azionista di maggioranza del club bianconero: Fioranna Vittoria Negri; Maurizio Scanavino; Gianluca Ferrero; Diego Pistone e Laura Cappiello. Vediamo chi sono.Dopo la conquista del Mondiale, l'argentino si rilassa in patria prima del ritorno a Torino. (da leoparedes20 Instagram) ...