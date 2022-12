Toscana Notizie

Sonoi nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 79 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 102 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati ...Sono 11.326 i deceduti dall'inizio dell'epidemia di: 3.605 nella Città metropolitana di Firenze, 917 in provincia di Prato, 1.012 a Pistoia, 714 a Massa Carrara, 1.061 a Lucca, 1.267 a ... Coronavirus. 181 nuovi casi, tre decessi Al momento in Toscana risultano pertanto 73.274 positivi, +0,02% rispetto a ieri. Di questi 454 (20 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 14 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva ...Sono 181 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 79 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 102 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevat ...