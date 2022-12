Concorrenti GF Vip verso l’abbandono | è il momento della decisione della ‘vecchia guardia’ | chi esce

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Questa sera idel GF Vip saranno messi davanti ad una scelta fondamentale. Per lail contratto è ormai in scadenza e i Vipponi entrati nella prima fase del reality dovranno decidere liberamente se proseguire nella loro avventura o se tornare a casa, senza però dover pagare alcuna penale: chi è pronto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

... senza però dover pagare alcuna penale: chi è pronto ad abbandonareGFverso l'abbandono: attesa per la decisione dei 'vecchi' Vipponi In queste ore si fanno congetture e ipotesi ...Grande Fratello7, la faida tra Nikita, Luca Onestini e Sarah Altobello ' Ha parlato male di ... Non è la prima volta che la Pelizon si ritrova ad essere attaccata da diversi. Era ... Grande Fratello Vip 2022: tutte le novità della puntata in diretta di stasera 26 dicembre Nuova bestemmia al Grande Fratello Vip Un video sta scatenando la rete, visto che secondo alcuni utenti uno dei concorrenti del reality avrebbe bestemmiato proprio sotto le ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...