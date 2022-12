Concerti di Capodanno | in quali città ci saranno e quali artisti parteciperanno

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Mancano pochi giorni alla notte di San Silvestro e leitaliane sono pronte a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con i tradizionalidinelle piazze che tornano a popolarsi dopo lo stop imposto dal Covid. Sono tanti i comuni che già da tempo hanno organizzato l’evento ma non mancano le eccezioni come Milano che, secondo quando dichiarato dal sindaco Beppe Sala, ha utilizzato i fondi disponibili per le luminarie natalizie. Procedendo rigorosamente in ordina alfabetico, partiamo da Bari dove il concerto si svolgerà (dalle 21.30) in piazza Libertà e sarà organizzato da Radio Norba. Sul palco saliranno Rkomi, la Rappresentante di Lista e i Boombadash. A seguire i dj di radio Norba e Radio 105 animeranno la piazza ben oltre la mezzanotte. A Bologna la musica non sarà in piazza ma nei locali e nei club della ...

