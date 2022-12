Codacons | Natale 2022 è costato 19 | 8 miliardi di euro a famiglie

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ilcomplessivamente 19,8dialleitaliane. Lo afferma in una nota il, che fa i conti sulla spesa sostenuta dagli italiani tra alimentari, pranzi, cenoni, viaggi e ristoranti.Quest'anno lehanno messo sotto l`albero un totale di 6,7diin termini di regali destinati ad amici e parenti, mentre la spesa per il tradizionale cenone della Vigilia e il pranzo diha raggiunto quota 2,7, spiega l'associazione. Gli oltre 12 milioni di italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio durante le festività natalizie hanno generato un giro d`affari pari a 10,1di ...

