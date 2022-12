Cinghiali a passeggio sul Lungotevere di Roma | la giornalista li filma | “Per poco non mi schiantavo!”

Corriere dello Sport

'Per poco non mi sono schiantata contro isul Lungotevere' ha commentato su Twitter Emma D'Aquino. E' stata infatti la giornalista del Tg1 a mostrare, con un breve video, i due ...La giornalista ha pubblicato su Twitter un breve video accompagnato da un commento amaro: 'Per poco non mi sono schiantata contro isul Lungotevere a Roma'. Era pieno giorno. ... Cinghiali a passeggio in centro a Roma. La giornalista del Tg1: "Mi stavo per schiantare!" La videodenuncia della giornalista Rai Emma D'Aquino riaccende il dibattito sulla norma che prevede l'abbattimento della fauna selvatica anche nelle aree protette. A rischio la biodiversità, l'allarme ...«Per poco non mi sono schiantata con i cin ...