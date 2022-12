(Di lunedì 26 dicembre 2022)ha partecipato a una gara di. Il due volte vincitore del Tour de France ha deciso di abbracciare occasionalmente questa specialità, cimentandosi neldella capitale slovena, ma non è riuscito a replicare la vittoria ottenuta dodici mesi fa nella stessa prova. Il 24enne, da poco rientrato dal training camp in Spagna con la sua UAE Emirates, ha iniziato a tutti gli effetti la marcia di avvicinamento alla prossima stagione agonistica, dove cercherà di salire sul gradino più alto del podio alla Grande Boucle. Il classe 1998 si è dovuto accontentare della seconda posizione alle spalle del 22enne Mihael, che ha conquistato il titolo nazionale.inizierà il suo 2023 ciclistico all’UAE Tour il ...

OA Sport

... un corridore che suddivide la sua attività fra strada e. Li inseguono una cinquantina ... èPogaar, fresco vincitore del suo secondo Giro di Lombardia. Al suono della campanella la ...... già bronzo ai Mondiali didello scorso inverno . "E' stata una corsa dura e sulle ... Occhio allo slovenoPogacar, al francese Julien Alaphilippe. Outsider l'eritreo Biniam Girmay. E l'... Ciclocross, Tadej Pogacar secondo nel fango di Lubiana. Stajnar vince i campionati sloveni CICLOCROSS - Niente bis per Tadej Pogacar. L'anno scorso vince il cross di Lubiana davanti a Mezgec, mentre questa volta si deve arrendere al giovane classe ...L’anno sta per volgere al termine e dunque, come ogni anno, questo è il momento per le analisi ed i bilanci. Il 2022 è stato, per il movimento del ciclismo italiano un anno tutto sommato positivo, tra ...