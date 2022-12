(Di lunedì 26 dicembre 2022)vanha vinto l’undicesima tappa delladeldiandata in scena sul terreno pesante e fangoso di(Belgio). L’olandese si è imposta di forza dopo che venerdì scorso aveva trionfato al Zilvermeercross di Mol. La 20enne ha sfoggiato una prestazione di forza e ha palesato una grandissima forma fisica, facendo chiaramente capire di essere attualmente la numero uno del circuito internazionale. La portacolori della Baloise Trek Lions, che aveva già primeggiato a Beekse-Bergen, ha fatto la differenza a metà del secondo dei quattro giri in programma, staccando l’olandese Puck(Alpecin-Deceuninck), in difficoltà a causa di un problema meccanico.vanè stata raggiunta dalla ...

OA Sport

Intanto, assenti sia lei che Puck Pieterse a Mol, ci ha pensatovan Anrooij a recitare un ruolo da protagonista vincendo nettamente su Lucinda Brand e Annemarie Worst, entrambe al rientro nel ...Al femminile c'è invece da registrare l'assenza diVan Anrooij, una delle 'fantastiche tre' nate nel 2002 che stanno dominando la scena in questa stagione. Ci saranno invece le altre due ... Ciclocross, Shirin van Anrooij giganteggia in Coppa del Mondo: battute Brand e Pieterse a Gavere Nemmeno le feste di Natale bastano a fermare la Coppa del Mondo di Ciclocross. Seppur la Val di Sole, con le sue montagne innevate, poteva essere la cornice giusta per calare il sipario sul 2022 per r ...