Ciclismo | Mathieu van der Poel | “Devo migliorare la mia resistenza | sennò finirò sempre dietro a van Aert”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Pochi giorni fa si è svolto in Belgio l'Exact Cross Mol, una corsa di ciclocross di seconda fascia a cui hanno però partecipato tutti i big. La vittoria è andata al padrone di casa Wout van, che ha trionfato davanti al suo rivale divan dere al campione del mondo Tom Pidcock. Proprio l'olandese van der, giunto al traguardo con un ritardo di 56" da van, ha accusato la sconfitta e al termine della gara ha affermato (fonte: Het Nieuwsblad): "Non ho avuto buone sensazione, non mi sentivo bene e non sono soddisfatto della mia prova". Il classe 1995 ha poi proseguito: "Non ho davvero una spiegazione per questo. Abbiamo lavorato tanto e forserifocalizzarmi un po' verso le prossime gare".