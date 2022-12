Christian De Sica | “Io ero il figlio dell’amante di mio padre | durante feste faceva tutto doppio”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Tra gli ospiti della puntata natalizia di ‘Domenica In’ c’era ancheDe. L’attore e mattatore ha ripercorso con Mara Venier alcuni momenti legati alla sua infanzia, rivelando come suodovesse “sdoppiarsi”le: “Io erodi mio, lui era sposato con un’altra attrice che si chiamava Giuditta Rissone e aveva una figlia, mia sorella. Non aveva il coraggio di dircelo ma lui; il 24 mangiavamo prima i tortellini, il cappone e panettone, poi si metteva a letto, prendeva un taxi e attraversava Roma, andava ai Parioli, si metteva a tavola con la prima moglie e mangiava i tortellini, il cappone e panettone. Anche il 25 la stessa cosa, ...

