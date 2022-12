Chiude la libreria Odradek Sangiuliano | una legge per affitti agevolati

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 dicembre 2022), lain via dei Banchi Vecchi, nel centro storico di Roma,i battenti. «Il mercato è diventato insostenibile e il 6 gennaio, dopo 25 anni,remo l'attività - spiega il libraio, Davide Vender, contattato da LaPresse - Quest'anno è stato il tracollo, con incassi giornalieri sotto i 300 euro. I numeri di questo 2022 sono implacabili: 9.000 euro di incassi mensili inequivalgono a 2.700 euro di guadagni e con 2.000 euro di affitto non rimane nulla e noi dobbiamo evitare di rimanere incastrati nei debiti». «Siamo stati anche aiutati - aggiunge - Le istituzioni nazionali con i contributi alle Biblioteche per l'acquisto nelle librerie indipendenti, la Regione Lazio con i bonus per progetti culturali a decine di librerie, più il sostegno di privati cittadini che ci hanno ...