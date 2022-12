Agenzia ANSA

Natale amaro per Odradek, storica libreria di Roma in via dei Banchi Vecchi, a due passi da piazza Navona e Campo de Fiori:25 anni, il 6 gennaio, cesserà l'attività perché i costi, "economicamente e umanamente", non sono più sostenibili. L'annuncio arriva dagli stessi titolari, con un post su Facebook. "Quest'anno è ...I ciociari capolista non vogliono fermarsi proprio il giornoNatale.alle 20:30 un'altra gara dai sapori storici, quella tra Bari e Genoa. Chiude dopo 25 anni a Roma storica libreria Odradek La solitudine del commissario Ricciardi è tornata a indagare e a farci sognare con le sue visioni - dal blog di A67 ...La storica libreria romana Odradek alza bandiera bianca. Tra crisi economica e lettori in calo i proprietari non ce la fanno più e dopo 25 anni annunciano la chiusura su Facebook con un accorato post.