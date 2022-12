Chiude a Roma la storica libreria Odradek | Mentana lancia aiuti Sangiuliano | Proporremo legge che imponga affitti agevolati

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Gettano la spugna Davide Vender e a Katia Sardo, i due titolari del negozio in Via dei Banchi Vecchi. Per anni punto di riferimento per i testi rari e per la letteratura "eretica" e l'editoria di nicchia. Il ministro della Cultura: "Lasul Libro per garantire il settore"

Ci siamo testardamente autosfruttati perché abbiamo creduto che bisognasse contribuire alla costruzione di una città diversa, soprattutto nei Rioni antichi di. Ma ora è il momento di dar retta ...Natale amaro per Odradek, storica libreria diin via dei Banchi Vecchi, a due passi da piazza Navona e Campo de Fiori: dopo 25 anni, il 6 gennaio, cesserà l'attività perché i costi, "economicamente e umanamente", non sono più sostenibili. L'... Roma, chiude la storica libreria Odradek Odradek, la libreria in via dei Banchi Vecchi, nel centro storico di Roma, chiude i battenti. «Il mercato è diventato insostenibile e il ...