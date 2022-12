Chiude a Roma la storica libreria Odradek | crollano le vendite di libri 

(Di lunedì 26 dicembre 2022) AGI - Il 6 gennaio prossimo, dopo 25 anni di onoratissima carriera,, lain via dei Banchi Vecchi 57, nel centro storico dirà l'attività. Lo annunciano su Facebook i titolari Katia e Davide con un post che non ammette appelli: "non e' piu' sostenibile, ne' economicamente ne' umanamente". Da domani e fino alla Befana ci sara' la svendita totale. "Grazie a tutti quelli che in questi anni hanno permesso adi vivere - dicono Katia e Davide che augurano a tutti un buon 2023 -. Ma dobbiamo dare retta ai numeri e quest'anno c'e' stato il tracollo con incassi giornalieri sotto i 300 euro". "I numeri di questo 2022 - si legge nel post su Fb - sono implacabili: 9000 euro di incassi mensili inequivalgono a 2700 euro di ...

Tag24

Luogo:, Museo Nazionale Romano Palazzo Altemps Indirizzo: Piazza di Sant'Apollinare 46 Orari: dal martedì alla domenica dalle 11.00 alle 18.00. La biglietteriaalle ore 17.00 Curatori: ......Alle spalle mezzo secolo di attività - iniziata all'angolo in cui la strada s'incrocia con via... Quando vengono a sapere che il negozioci restano male, perché qui è un'altra cosa, hai ... Chiude la libreria Odadrek di Roma dopo 25 anni. Crollano incassi ... Così i proprietari attraverso un post di Facebook: "Situazione non più sostenibile nè umanamente nè economicamente" Dopo 25 anni chiude la libreria Odradek di via dei Banchi Vecchi 57 nel centro stori ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...