Chiara Ferragni in bikini nella neve | il video mezza nuda scatena gli haters | “Esibizionista | io starei su ce**o fino al 31”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) È ormai quasi una sfida continua quella trae i suoi. Dopo la sua presa di posizione in seguito agli ignobili commenti che avevano accompagnato alcuni suoi scatti in lingerie, l’imprenditrice digitale ha deciso di metterli alla prova pubblicando una serie die scatti che la ritraggono in costume da bagnodelle Dolomiti, dove sta trascorrendo il Natale con la famiglia. Ma, neanche a dirlo, anche questa volta sono arrivati puntualmente gli attacchi dei “leoni da tastiera”, che non le hanno risparmiato le critiche. Così, le immagini diinsieme al marito Fedez e alla sorella Valentina scherzosamente intra i ghiacci dopo una giornata sugli sci, pubblicate come divertente provocazione, hanno raccolto i ...

Adnkronos

in costume sulla neve e 'lezione' agli haters. L'imprenditrice e influencer - in vacanza col marito Fedez, i figli e le rispettive famiglie - ha pubblicato su Instagram un video che la ...Lo scatto sulla neve die Fedez non convince molto i fan e non mancano ovviamente, le ... Chiara Ferragni in costume sulla neve, 'schiaffo' agli haters - Video (Adnkronos) - Chiara Ferragni in costume sulla neve e 'lezione' agli haters. L'imprenditrice e influencer - in vacanza col marito Fedez, i figli e le rispettive famiglie - ha ...Lo scatto sulla neve di Chiara Ferragni e Fedez non convince molto i fan e non mancano ovviamente, le critiche ...