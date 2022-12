Chi l’ha Visto? Uomo inscena la sua morte per scappare dalla moglie | che però lo ritrova | le reazioni

Leggi su biccy

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Sembra la trama di un romanzo scadente, ma in realtà è una storia raccontata da Chi?, trasmissione di Federica Sciarelli. I protagonisti sono Pietro e Katia, una coppia sposata che ha due figli. La donna ha creduto di essere diventata vedova quando, la mattina dello scorso 8 giugno, suo marito è partito per fare un’escursione in montagna nel Trentino senza mai fare ritorno a casa. Katia non si èmai data per vinta e grazie all’aiuto di un investigatore privato è riuscita a scoprire, tramite telecamera di sicurezza, che in realtà suo marito Pietro è vivo e vegeto e che aveva semplicementeto la sua. Quando la storia è venuta a galla l’ha deciso di contattare Chi? per rilasciare un’intervista in ...