Castellammare di Stabia | il paradosso del comune sciolto per mafia che premia i dirigenti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Si puòre il lavoro deidi unper camorra? Certo che si può: accade adi, dove scorrendo le pagine del decreto dei commissari straordinari si scopre che i risultati ottenuti dai vertici degli uffici sono stati ritenuti ottimi. In qualche caso vicini alla perfezione. E stiamo parlando dello stessoche a febbraio fucon una relazione dei commissari prefettizi dai toni durissimi, che dipingeva l’ente come permeabile alle pressioni della camorra, che sarebbe riuscita a infiltrarsi in numerosi appalti e servizi, spesso ottenuti con affidamenti diretti. Il decreto commissariale 55/2022 della struttura guidata dal prefetto Raffaele Cannizzaro riconosce così alte retribuzioni di risultato per ...

StabiaChannel.it

È stato sorpreso poco dopo aver forzato la porta di un ristorante in via Filosa adi. Aveva portato via dai locali 10 bottiglie di vino e champagne per un valore di 700 euro. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Il 56enne è ora in carcere, ...di. Questa mattina, i carabinieri della sezione radiomobile didihanno arrestato per furto aggravato Giuseppe E., 56enne del posto già noto alle forze dell'... Castellammare - Natale in carcere per 10 bottiglie di vino Pranzo di Natale in carcere con altri detenuti per aver rubato 10 bottiglie di vino da un ristorante di Castellammare. I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestat ...I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato per furto aggravato G.E., 56enne del posto. E’ stato sorpreso poco dopo aver forzato la porta di un ristorante in via ...