Caro energia | per bollette italiani ‘prelevano’ 50 miliardi dai conti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’onda lunga della crisi economica causata dalla pandemia e, soprattutto, l’aumento delleenergetiche si fanno sentire sui risparmi di aziende e cittadini con una inversione di tendenza, dopo quasi tre anni di crescita costante, e una riduzione di oltre 50di euro dei depositi suicorrenti. Lo segnala Unimpresa che sottolinea come si tratti di una diminuzione del 2,4% in appena tre mesi: a luglio, infatti, l’ammontare delle riserve delle famiglie e delle imprese depositate nelle banche del Paese era a quota 2.097, mentre a ottobre è calato a 2.047. L’analisi del Centro studi di Unimpresa suggerisce che il deflusso improvviso potrebbe avere qualche ripercussione sulla raccolta degli istituti di credito, che potrebbe diventare più costosa, con ...

AGI - L'onda lunga della crisi economica causata dalla pandemia e, soprattutto, l'aumento delle bollette energetiche si fanno sentire sui risparmi di aziende e cittadini: i 'salvadanai' degli italiani,...... a guidare la dinamica dei consumi e la propensione alla spesa ci sono la ricerca spasmodica del risparmio per l'incertezza del domani, determinata dalle dinamiche inflative e dal