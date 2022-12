Cari politici | da voi non voglio auguri di Natale ma impegno e serietà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) di Alessio Andreoli Che la lezione sia servita? In questi anni abbiamo assistito, in nome del bene del paese, a coalizioni a dir poco impossibili. Inutile elencarle, le abbiamo viste tutti a cominciare dai governi cosiddetti tecnici passando per qualche altra sconvolgente (solo per noi elettori) ammucchiata, vere e proprie accozzaglie da far invidia all’armata Brancaleone. Ci siamo bevuti di tutto, da Silvio Berlusconi operaio come noi a Beppe Grillo che ci diceva che i Cinque Stelle sarebbero andati al governo solo quando avrebbero avuto la maggioranza assoluta, a Giorgia Meloni di oggi che prometteva la fine della pacchia passando per i vari Matteo Salvini, Matteo Renzi e compagnia bella. Così, mentre “l’operaio” tentava di saccheggiare la giustizia, consapevolmente dava lezioni di grande opportunismo aprendo gli occhi alle schiere di virgulti che osservavano sia da destra che da ...