Carceri | Mirabelli Pd | ' prorogare decisioni emergenza Covid per semiliberi'

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Roma, 26 dic. (Adnkronos) - "La situazione nelleitaliane è allarmante come dimostrano i dati sulla sovrappopolazione e, soprattutto, il record di 59 suicidi nel 2022. Il governo Meloni ha dimostrato inerzia, e tagliato i fondi nella legge Finanziaria. Ma la scelta più grave di cui si sta rendendo responsabile l'Esecutivo è quella di noni provvedimenti per iassunti durante l'. È crudele costringere dal 1 gennaio le 700 persone, che da oltre un anno oltre a lavorare dormono fuori, a tornare in carcere la notte. Persone che non hanno tradito la fiducia ricevuta e a cui sarà necessario trovare posto inche spesso hanno superato i limiti di capienza". Lo scrive su Facebook Franco, vicecapogruppo del Pd al ...

la Repubblica

... riprendete i progetti di edilizia penitenziaria dimenticati dal 1997punitive, il metodo ... L'allarme lo lancia pure il senatore dem Franco: "È una manovra che mi pare metta davvero ...Ieri la denuncia acritica di(PD) per il numero impressionante di immigrati in città, ... Mai una parola in merito, con il PD al Governo a Roma "Lesono sempre nei nostri pensieri, ... Carceri, il governo riporta in cella 4-500 detenuti ai domiciliari durante l'emergenza Covid Approvato dal Senato il decreto Rave, ora va alla Camera. Bocciata la proposta di tenere fuori chi, con i decreti per la pandemia, ha ottenuto di finire di ...