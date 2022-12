Carcere Beccaria a Milano | si cercano 4 detenuti evasi | il quinto è rientrato da solo Il cappellano | “Li riporterò indietro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Sono in corso ricerche per trovare quattrodalminoriledi. A scappare sono stati sette ragazzi, intorno alle 16.30 del giorno di Natale, ma in due sono stati ritrovati nelle ore successive. Il terzo èautonomamente in tarda mattinata. Dopo l’one, nel penitenziario è stato anche appiccato un incendio e quattro agenti sono stati ricoverati per intossicazione: tre di loro sono stati dimessi, il quarto è ancora in ospedale ma non è in gravi condizioni. A mezzogiorno presso l’Istituto si recherà in visita Giuseppe Cacciapuoti, direttore generale del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile. Intanto in mattinata ha parlato Don Gino Rigoldi, storicodell’Istituto minorile ...