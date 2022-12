Cane viene abbandonato all’aeroporto | un pilota lo vede e lo adotta il giorno di Natale | “Avrà una casa e una famiglia che lo ama”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Non riuscendo a portarlo con sé sull’aereo, un ignobile padrone ha pensato bene di abbandonare il suoin aeroporto, a San Francisco, come se un aereo fosse più importante di un essere vivente. Un gesto ignobile a cui ha posto rimedio il capitano William Dale della United Airlines, che ha deciso di provare a rimediarendo il cucciolo. Una storia toccante e commovente che ha avuto il suo lieto fine proprio neldi, quando è stata ufficializzata l’adozione da parte del: l’abbandono era avvenuto lo scorso settembre e, da allora, erano stati i lavoratori dell’aeroporto a prendersi cura di Polaris, con l’aiuto della compagnia aerea che ha stanziato 5mila dollari per sostenere le spese di mantenimento dell’animale. In questi mesi hanno provato a trovargli una ...

Il Fatto Quotidiano

