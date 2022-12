Calendario Tour de Ski 2023 | programma | orari | tv | streaming 7 tappe | di cui 3 in Val di Fiemme

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dopo quasi due settimane di pausa la Coppa del Mondo 2022-di sci di fondo tornerà a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare con ilde Ski: si gareggerà infatti da sabato 31 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 2 e giovedì 5. Si partirà dalla Svizzera, in Val Müstair: sabato 31 sprint tl e domenica 1 pursuit tc, poi riposo e trasferimento ad Oberstdorf, in Germania, dove ci saranno martedì 3 la gara distance tc con partenze ad intervalli e mercoledì 4 la pursuit tl, infine riposo e trasferimento in Val diper la sprint tc di venerdì 6, la mass start tc di sabato 7 e la mass start final climb tl di domenica 8, che decreterà i vincitori delde Ski. Le gare delde Ski saranno ...

OA Sport

