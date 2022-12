Calendario Serie A1 Volley femminile oggi | orari 26 dicembre | programma | tv | streaming

(Di lunedì 26 dicembre 2022)lunedì 26si gioca la tredicesima giornata dellaA1 di, l’ultimo turno del girone d’andata al termine del quale si definirà il tabellone della Coppa Italia. La pallavolo sarà la grande protagonista di questa giornata di Santo Stefano. Dopo i festeggiamenti per Natale si disputeranno sei partite inin contemporanea alle ore 17.00, mentre il posticipo andrà in scena alle ore 20.30. La capolista Conegliano ospiterà Perugia, Scandicci sarà impegnata nel derby con Firenze, Novara farà visita a Cuneo, Milano incrocerà Busto Arsizio in un derby rovente. Derby piemontese tra Chieri e Pinerolo, sfida lombarda tra Casalmaggiore e Bergamo, Vallefoglia sfiderà Macerata. Di seguito ilcompleto, il...

