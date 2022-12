Calendario pallanuoto 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Nellavivrà principalmente nell’attesa del maggior evento sportivo dell’anno, ovvero i Mondiali di Fukuoka, in Giappone, che andranno in scena dal 14 al 30 luglio. Tra marzo ed aprile si esauriranno la Coppe Italia, maschile e femminile, l’Euro Cup e la Challenger Cup maschili e la Champions League e l’Euro Cup femminili. Lungo il mese di maggio si terranno le Finali Scudetto (uomini e donne), mentre tra maggio e giugno si giocherà la Final Eight della Champions League maschile. In pieno autunno, dal 7 al 21 ottobre, si giocheranno gli Europei di Tel Aviv, in Israele. La World Cup maschile e femminile discatterà ad aprile: dopo due turni di qualificazione, che si giocheranno tra aprile e maggio, si disputeranno le Super Final. Per le donne ultimo atto previsto dal 23 al 25 giugno, una settimana più tardi, ...

...sia chiuso un percorso per quanto riguarda l'inizio di campionato difficile sia per il... TABELLINO CHECK - UP RN SALERNO - TELIMAR9 - 10 (2 - 1, 3 - 5, 1 - 2, 3 - 2) CHECK - UP ...5' DI LETTURA ORTIGIA (SR) - A volte ilpuò essere più beffardo del destino: dopo la sfida di mercoledì in Euro Cup, con la ...