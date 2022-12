Calciomercato Milan – Salernitana su Gabbia | la risposta dei rossoneri

A fine stagione scade il prestito alMADRID (SPAGNA) - Mesi decisivi per il futuro di Brahim Diaz. Il 23enne trequartista spagnolo è in prestito secco dal Real Madrid al, prestito che scadrà a fine stagione. A quel punto il giocatore tornerà in Spagna dove la Casa Blanca deciderà il da farsi. Secondo "As", il Real è rimasto favorevolmente impressionato dal ...Commenta per primo L'Inter eSkriniar potrebbero lasciarsi a giugno . E dall'Inghilterra assicurano che sono parecchie le società di Premier League pronte a muoversi con forza per lui. Secondo TeamTalk , Liverpool, ...A fine stagione scade il prestito al Milan MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Mesi decisivi per il futuro di Brahim Diaz. Il 23enne trequartista spagnolo è in prestito secco dal Real Madrid al Milan, ...Ibra è apparso nel programma natalizio di Alberto Angela "Stanotte a Milano", raccontando le sue emozioni e il suo affetto verso la città meneghina ...