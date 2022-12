Calciomercato Milan – “Rinnovo Leao | nuovo incontro | le ultime news”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Una delle questioni più calde in casaè ildi Rafael, per il quale sarebbe comunque previsto un

Commenta per primo L'Inter eSkriniar potrebbero lasciarsi a giugno . E dall'Inghilterra assicurano che sono parecchie le società di Premier League pronte a muoversi con forza per lui. Secondo TeamTalk , Liverpool, ..., ancora in dubbio il futuro di Brahim Diaz con i rossoneri: il rossonero potrebbe tornare al Real Madrid Ancora il dubbio il futuro di Brahim Diaz, il cui prestito scade il ...Con un budget limitato, la dirigenza dovrà innanzitutto capire se occorre un altro portiere: il 6 gennaio sarà più chiaro. Bennacer e sopratutto Leao catalizzano pensieri ed energie ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...