Calciomercato Milan – Possibile ritorno di fiamma per Kolo Muani

Calciomercato.com

, il Real Madrid riprende Brahim Diaz: nuova squadra in Liga Fari puntati quindi su Brahim Diaz, per il quale andrà esplorata la soluzione più adatta in merito al prossimo futuro. ...Commenta per primo La Fiorentina lavora al rinnovo di contratto di Giacomo Bonaventura . L'ex, tra gli uomini di maggiore esperienza della rosa di Vincenzo Italiano , potrebbe presto prolungare di almeno un anno (con opzione) la sua permanenza a Firenze (l'attuale contratto scade a ... Milan la super-richiesta per liberare Sportiello | Mercato | Calciomercato.com Cosa farà il Milan se Rafael Leao non dovesse rinnovare Dovrebbe cominciare a guardarsi attorno e pensare a un possibile post .... Il dirigente ha parlato a lungo di scouting , di calciomercato itali ...I due tecnici credono ancora nello scudetto e sono pronti a dare la caccia agli azzurri autori fin qui di una stagione incredibile ...