Calciomercato Milan – Dalla Spagna | “Futuro Brahim Díaz | la novità”

Commenta per primo Si aspettano più di 40mila spettatori oggi al San Nicola per Bari - Genoa. I pugliesi sono la sesta squadra d'Italia per pubblico dopo Inter,, Roma, Lazio e Napoli.Commenta per primo Zlatan Ibrahimovic è sempre lui, anche a Natale. Per fare gli auguri il giocatore delha scelto di postare una foto in cui, mezzo nudo, si prepara a un allenamento di arti marziali. E la caption è una provocazione, in pieno stile Ibra.Interessante la chiacchierata tra Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan, ed il noto e stimato divulgatore scientifico Alberto Angela ...Il tecnico rivive le emozioni di San Siro in esclusiva per “I re del calcio” e intanto prepara la rimonta sul Napoli ...